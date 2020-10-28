Молода українка потрапила з інсультом у лікарню Туреччини: жінка в комі

У молодої українки стався крововилив у мозок на відпочинку в Туреччині, жінка впала в кому після операції.

Її чоловіка Юрія впускають у палату до дружини лише на декілька хвилин, пише "ТСН". Подружжя відправилося на відпочинок до Туреччини 14 жовтня, а вже 16-го сталося нещастя.

Жінка прилягла відпочити, чоловік подумав, що вона спить, розповіла журналістам родичка Зоряни – Надія Павук. Але наступного ранку не зміг її розбудити та викликав швидку. Зоряну госпіталізували, діагностували інсульт.

"Крововилив у мозок, кома. Зробили операцію, трепанацію черепа. Стан стабільно важкий. Лікарі кажуть, що вона мала б видужувати, але з коми вона не виходить", – уточнила Надія Павук.

Юрій наразі живе в готелі неподалік лікарні, де лікують його дружину. Вдома на матір з батьком чекають двоє синів, за якими зараз доглядає бабуся – мати Зоряни.

За тиждень лікування та операцію клініка виставила рахунок на суму 44 тис. євро, розповіла родичка Зоряни.

"Із них страхова покриває лише 15 тис. євро, адже такий ліміт у компанії. Медицина в Туреччині дуже дороговартісна: кожен день перебування в клініці, всі обстеження і ліки", – сказала вона.

Наразі Надія Павук намагається у соцмережах зібрати допомогу для Зоряни.

Зоряна Семенюк-Святківська Facebook Nadia Pavuk

Пост про допомогу Зоряні Семенюк-Святківській Facebook Nadia Pavuk

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