Молода українка потрапила з інсультом у лікарню Туреччини: жінка в комі

У молодої українки стався крововилив у мозок на відпочинку в Туреччині, жінка впала в кому після операції.

Її чоловіка Юрія впускають у палату до дружини лише на декілька хвилин, пише "ТСН".

Як розповіла журналістам родичка Зоряни – Надія Павук, подружжя відправилося на відпочинок до Туреччини 14 жовтня.

Ввечері 16 жовтня жінка прилягла відпочити, чоловік подумав, що вона спить. Але наступного ранку не зміг її розбудити та викликав швидку. Зоряну госпіталізували, діагностували інсульт.

"Крововилив у мозок, кома. Зробили операцію, трепанацію черепа. Стан стабільно важкий. Лікарі кажуть, що вона мала б видужувати, але з коми вона не виходить", – уточнила Надія Павук.

Юрій наразі живе в готелі неподалік лікарні, де лікують його дружину. Вдома на матір з батьком чекають двоє синів, за якими зараз доглядає бабуся – мати Зоряни.

За тиждень лікування та операцію клініка виставила рахунок на суму 44 тис. євро, розповіла родичка Зоряни.

"Із них страхова покриває лише 15 тис. євро, адже такий ліміт у компанії. Медицина в Туреччині дуже дороговартісна: кожен день перебування в клініці, всі обстеження і ліки", – сказала вона.

Наразі Надія Павук намагається у соцмережах зібрати допомогу для Зоряни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського активіста, колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги у Києві. Тепер для нього розпочався етап реабілітації.