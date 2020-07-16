Замість того, щоб реагувати на загрози, екологи відпрацьовують гранти, – експерт

Більшість екологічних організації в Україні працюють лише на гранти. Їх позиція у тих чи інших питаннях екології може залежати від того, чи заплатили їм гроші.

Таку думку висловив політолог Кость Бондаренко, коментуючи бездіяльність екологів у питанні лісових пожеж на Луганщині та потопів у Карпатах, повідомляє 5 канал. За його словами, зазвичай екологічні організації в Україні відпрацьовують гранти.

"Багато хто вважає, що екологія – це надто вузька система. Екологічні організації, вони ніби й працюють, але очевидно, що чимала кількість екологічних організацій працюють на гранти і відповідно виступають з позиції: є грант, скажімо, вони відпрацьовують", – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні за останній місяць трапилася низка масштабних лісових пожеж, нищівна повінь і на додачу тонни бруду, які велика вода понесла річками вниз за течією. За кількістю надзвичайних ситуацій Україна цьогоріч не просто б’є чергові рекорди, а й вийшла на міжнародний рівень.

Офіційний Будапешт висловив Києву претензії, через тонни сміття, що від нас потекло до європейських сусідів. Зі слів угорського Президента Януша Адара, лише за два тижні з річок Тиса та Сомиш витягли майже дві тисячі кубометрів відходів. Експерти вважають, подібні ЧП та ігнорування екологами питання негативно позначаються як на довкіллі, так і на стосунках з західними партнерами.