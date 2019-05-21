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/Суспільство

"Замість тисячі слів": у Росії показали яскраве відео-порівняння Путіна і Зеленського

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У Росії провели паралель між новим президентом України Володимиром Зеленським та главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

У відео, опублікованому блогером Рустемом Адагамовим Зеленський, йдучи на інавгурацію посміхається, робить селфі з безліччю глядачів, потискає їм руки.

У той же час Путін направляється до свого автомобіля у повній самоті, навколо на багато сотень метрів немає ні душі, крім охорони.

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Володимир Зеленський

Прес-служба президента

"Замість тисячі слів", — підписав відео росіянин.

Користувачі зазначають у коментарях: "Президент здорової держави", "Президент vs Пахан", "Коли вибрав народ, і коли вибрав себе сам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін не привітав Зеленського з інавгурацією. За словами прес-секретаря глави РФ, він відправить привітання "після перших успіхів" нового президента України.

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Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Для кастрюлеголового рагулья из Укро-шапито клоун самое то
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Мартененко он тебя оттарабанил по малолетству? ))))))))))))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Макарский Александр,лучше мирный "клоун",чем как у вас террорист-педофил.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Путин посланик дьявола и убийца.после сталина и Гитлера это чмо даже не войдет в историю рф
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
чего с Трампом или Обамой не сравнивают?
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