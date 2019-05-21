"Замість тисячі слів": у Росії показали яскраве відео-порівняння Путіна і Зеленського

У Росії провели паралель між новим президентом України Володимиром Зеленським та главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

У відео, опублікованому блогером Рустемом Адагамовим Зеленський, йдучи на інавгурацію посміхається, робить селфі з безліччю глядачів, потискає їм руки.

У той же час Путін направляється до свого автомобіля у повній самоті, навколо на багато сотень метрів немає ні душі, крім охорони.

Володимир Зеленський Прес-служба президента

"Замість тисячі слів", — підписав відео росіянин.

Користувачі зазначають у коментарях: "Президент здорової держави", "Президент vs Пахан", "Коли вибрав народ, і коли вибрав себе сам".

Замість тисячі слів :-) pic.twitter.com/VCGhgtelns - Рустем Адагамов (@adagamov) 20 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін не привітав Зеленського з інавгурацією. За словами прес-секретаря глави РФ, він відправить привітання "після перших успіхів" нового президента України.

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