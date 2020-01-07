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7 січня • оновлено в 04:29
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"Замість голови – ж*па": в Криму виступили проти росіян через сміття

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У анексованому Росією Криму розвісили банери з написом "За*ремо місто разом", таким чином натякаючи на те, що росіяни перетворили півострів у смітник.

Про це в своєму Twitter повідомив блогер КРИМських бандерівець – опублікувавши відповідний банер, розміщений в одному з міст.

"За*ремо місто разом! Акція для тих, у кого замість голови ж*па" – свідчить текст банера.

Банер в Криму

Банер в Криму

Twitter КРИМських бандерівець

У той же час, сам блогер, коментуючи це, зазначив: акція стала продовженням протесту проти забруднення російськими туристами пляжів окупованого півострова.

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"Крим. Таблички "ЗА*РЕМО пляж/(місто) разом! Акція для тих, у кого замість голови Ж*ПА" перекочували з пляжів окупованого Криму на вулиці окупованих міст півострова. Тому навколо – г*вень і натовпу понаїхали, які звикли гадити там, де живуть", - підкреслив КРИМський бандерівець.

У свою чергу користувачі соцмережі також обговорили здатність росіян розводити смітник в будь-якому місці: "Людина комфортно себе почуває в звичному середовищі, якщо його немає - потрібно створити"; "Елітка скрепная підрулила"; "Так уже все за * рали! Абсолютно всі! Пляжі, міста, вулиці, провулки, села, селища і хутори. КРИМ вже не той!"; "Так ця реклама цільова і розрахована на "рузькіх лудей". Тепер мордва згідно цій рекламі стане гатити повсюдно в пляжному Джанкої".

скрін

скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму напередодні Нового року відключили водопостачання і електрику.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Тег
Крим
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Судя по надписи на плакатах, акция для xoxлов. Больше них в мире никто не срет и только у них вместо головы жoпа, что подтверждается растущим оттуда хвостом.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
встретил рагуля -- дави его сразу! рагули вусами разносят заразу
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