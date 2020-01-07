"Замість голови – ж*па": в Криму виступили проти росіян через сміття

У анексованому Росією Криму розвісили банери з написом "За*ремо місто разом", таким чином натякаючи на те, що росіяни перетворили півострів у смітник.

Про це в своєму Twitter повідомив блогер КРИМських бандерівець – опублікувавши відповідний банер, розміщений в одному з міст.

"За*ремо місто разом! Акція для тих, у кого замість голови ж*па" – свідчить текст банера.

Банер в Криму Twitter КРИМських бандерівець

У той же час, сам блогер, коментуючи це, зазначив: акція стала продовженням протесту проти забруднення російськими туристами пляжів окупованого півострова.

"Крим. Таблички "ЗА*РЕМО пляж/(місто) разом! Акція для тих, у кого замість голови Ж*ПА" перекочували з пляжів окупованого Криму на вулиці окупованих міст півострова. Тому навколо – г*вень і натовпу понаїхали, які звикли гадити там, де живуть", - підкреслив КРИМський бандерівець.

Крим. Таблички "заср пляж / (місто) разом! Акція для тих, у кого замість голови ЖОПА" перекочували з пляжів окупованого Криму на вулиці окупованих міст півострова. Тому навколо - говіння і натовпу понаїхали, які звикли гадити там, де живуть https://t.co/HLkng0Lk8a pic.twitter.com/kU1u8Ytxyf - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 6 січня 2020 р

У свою чергу користувачі соцмережі також обговорили здатність росіян розводити смітник в будь-якому місці: "Людина комфортно себе почуває в звичному середовищі, якщо його немає - потрібно створити"; "Елітка скрепная підрулила"; "Так уже все за * рали! Абсолютно всі! Пляжі, міста, вулиці, провулки, села, селища і хутори. КРИМ вже не той!"; "Так ця реклама цільова і розрахована на "рузькіх лудей". Тепер мордва згідно цій рекламі стане гатити повсюдно в пляжному Джанкої".

скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму напередодні Нового року відключили водопостачання і електрику.

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