Замість будинку – гора балок і каменів: фоторепортаж із епіцентру повені на Прикарпатті

У селищі Ланчин Івано-Франківської області повінь знесла все на своєму шляху, навіть цілі будинки.

Один із місцевих жителів показав кореспонденту Hromadske гору балок і каміння, яка була його будинком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А як ти думаєш, де тут був будинок?" – запитав він.

З-під іншого будинку змило частину фундаменту. Будинок недавно відремонтовано й було укріплено з боку низини.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

Увечері 25 червня до Ланчина ненадовго прилетів президент України Володимир Зеленський. Він кілька хвилин слухав голову сільради, перекинувся кількома фразами з жителями села:

– Що потрібно від нас?

– Будинок

– А, будинок?

– У нас немає будинку.

Президент пообіцяв допомогу, зробив селфі з жінкою і швидко поїхав із Ланчина.

"Дай йому Бог здоров'я, нехай людям допомагає", – поділився враженнями місцевий житель.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

У Микуличині гірська вода за лічені хвилини перетворила потік на стрімку річку глибиною кілька метрів. Над селом місцеві чоловіки екскаватором чистять потік, щоб зробити течію не такою стрімкою, потроху спускають воду.

Замовляти екскаватор довелося за гроші з сільського бюджету, заплановані на асфальт, дороги та освітлення.

"Місцевий депутат говорить, що вирубування лісів там, де зійшла вода, не було. Спускаємося з гір – через дорогу працює лісопилка, заїжджають дві вантажівки з деревиною", – зазначило видання.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

Як писав OBOZREVATEL: