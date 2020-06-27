Замість будинку – гора балок і каменів: фоторепортаж з епіцентру повені на Прикарпатті
Повінь знесла все на своєму шляху.
У селищі Ланчин Івано-Франківської області повінь знесла все на своєму шляху, навіть цілі будинки.
Один з місцевих жителів показав кореспонденту Hromadske гору балок і каміння, яка була його будинком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"А як ти думаєш, де тут був будинок?", – запитав він.
З-під іншого будинку змило частину фундаменту. Будинок недавно відремонтований і був укріплений з боку низини.
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Увечері 25 червня в Ланчин ненадовго прилетів президент України Володимир Зеленський. Він кілька хвилин слухав голову сільради, перекинувся кількома фразами з жителями села:
– Що потрібно від нас?
– Будинок
– А, будинок?
– У нас немає будинку.
Президент пообіцяв допомогу, зробив селфі з жінкою і швидко поїхав з Ланчина.
"Дай йому Бог здоров'я, нехай людям допомагає", – поділився враженнями місцевий житель.
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hromadske.ua
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В Микуличині гірська вода за лічені хвилини перетворила потік в стрімку річку глибиною кілька метрів. Над селом місцеві чоловіки екскаватором чистять потік, щоб зробити течію не такою стрімкою, потроху спускають воду.
Замовляти екскаватор довелося за гроші з сільського бюджету, заплановані на асфальт, дороги і освітлення.
"Місцевий депутат говорить, що вирубки лісів, там, де зійшла вода, не було. Спускаємося з гір – через дорогу працює лісопилка, заїжджають дві вантажівки з деревиною", – зазначило видання.
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hromadske.ua
hromadske.ua
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hromadske.ua
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Як писав OBOZREVATEL:
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