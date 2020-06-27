Замість будинку – гора балок і каменів: фоторепортаж з епіцентру повені на Прикарпатті

Повінь знесла все на своєму шляху.

У селищі Ланчин Івано-Франківської області повінь знесла все на своєму шляху, навіть цілі будинки.

Один з місцевих жителів показав кореспонденту Hromadske гору балок і каміння, яка була його будинком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А як ти думаєш, де тут був будинок?", – запитав він.

З-під іншого будинку змило частину фундаменту. Будинок недавно відремонтований і був укріплений з боку низини.

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hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

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Увечері 25 червня в Ланчин ненадовго прилетів президент України Володимир Зеленський. Він кілька хвилин слухав голову сільради, перекинувся кількома фразами з жителями села:

– Що потрібно від нас?

– Будинок

– А, будинок?

– У нас немає будинку.

Президент пообіцяв допомогу, зробив селфі з жінкою і швидко поїхав з Ланчина.

"Дай йому Бог здоров'я, нехай людям допомагає", – поділився враженнями місцевий житель.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

В Микуличині гірська вода за лічені хвилини перетворила потік в стрімку річку глибиною кілька метрів. Над селом місцеві чоловіки екскаватором чистять потік, щоб зробити течію не такою стрімкою, потроху спускають воду.

Замовляти екскаватор довелося за гроші з сільського бюджету, заплановані на асфальт, дороги і освітлення.

"Місцевий депутат говорить, що вирубки лісів, там, де зійшла вода, не було. Спускаємося з гір – через дорогу працює лісопилка, заїжджають дві вантажівки з деревиною", – зазначило видання.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

Як писав OBOZREVATEL: