Замішана мама ANNA MARIA: Чийгоз назвав винуватця всіх смертей у Криму

Лариса Опанасюк, яка є мамою учасниць дуету ANNA MARIA, і працює на окупантів "заступником голови Ради міністрів Республіки Крим", несе відповідальність за всі арешти і смерті в захопленому росіянами Криму.

Про це заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, довірена особа кандидата в президенти Петра Порошенка Ахтем Чийгоз ATR. За його словами, в Криму Лариса Опанасюк "дуже активно, з особливою ненавистю до України" працює над новими репресіями проти кримських татар і проукраїнського населення.

"Опанасюк — вона не просто заступник Аксьонова. Вона дуже активний член команди, який, в принципі, бере участь і на совісті якої всі смерті в Криму, арешти, жахи, які чинять колаборанти і Росія", — сказав Чийгоз.

"Ця історія показова ще й тим, що низку тих, хто повинен був нести на собі відповідальність за такий політичний захід як "Євробачення", потрібно закликати до відповідальності за те, що вони це допустили", — додав він.

Лариса Опанасюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, член правління, відповідальна за розважальний напрямок "Суспільного мовлення" Олександра Кольцова розповіла, як на Національний відбір потрапив скандальний дует ANNA MARIA.

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