"Замінить Дніпро": окупанти похвалилися новим "мегапроектом" у Криму. Відео

В анексованому Криму вирішили побудувати новий канал для водопостачання, що повинен замінити Північно-Кримський, по якому на півострів надходила вода з Дніпра.

Про це йдеться в матеріалі на сайті підконтрольного сепаратистам ресурсу "Кримінформ" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що проект передбачає подачу води від трьох водозаборів до Феодосії і Керчі. Загальний бюджет будівництва оцінили в 26 млрд рублів.

Кримінформ

У цілому проект включає прокладку траси водоводу протяжністю 65 км від водозаборів до першої насосної станції (ця частина контракту вартістю трохи менше 5,2 млрд рублів вже закрита) і 153,5 км водоводу до Феодосії і Керчі, а також будівництво п'яти насосних.

Кримінформ

Кримінформ

Кримінформ

На даним момент окупанти відзвітували про завершення першого етапу робіт – підрядник з'єднав все водозабори трубами великого діаметру і організував аварійний скид у Північно-Кримський канал в обсязі близько 135 тисяч кубометрів щодоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше незаконна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

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