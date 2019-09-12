Замінили на російське: окупанти пішли на нову підлість у Криму

Росія блокує сигнал українських радіостанцій в анексованому Криму і замінює його на своє мовлення.

Про це свідчать дані Кримської правозахисної групи, яка провела відповідний моніторинг.

Відзначається, що мінімум у 10 населених пунктах північного Криму український радіосигнал повністю заблокований. Ще в 9 населених пунктах доступ перекрили частково.

Росія блокує український радіосигнал у Криму

"Представники КПГ за допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM радіостанцій у 19 населених пунктах північного Криму: міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населені пункти, розташовані уздовж основних автодоріг – Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Єрмаково, Придорожнє, Передмостове, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка", – сказано в повідомленні.

У населених пунктах Ішунь, Воїнка, Завіт-Ленінський, Червоноармійське чутно лише по одній українській радіостанції. У Вишнівці, Новоолександрівці, Істочному і Зеленый Ниві – по дві станції, а в Передмостовому – шість українських радіостанцій.

Росія блокує український радіосигнал у Криму МедиаНяня

Сигнал кількох станцій вдалося "зловити" поблизу пунктів пропуску "Чонгар" і "Чаплинка" на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонщиною.

При цьому, мовлення українських FM у північному Криму перекривають російські станції.

"Російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій", – відзначили в КПГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму забили на сполох через проблеми з медициною – в лікарнях немає навіть тонометрів.

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