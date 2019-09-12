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12 вересня • оновлено в 20:42
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Замінили на російське: окупанти пішли на нову підлість у Криму

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Росія блокує сигнал українських радіостанцій в анексованому Криму і замінює його на своє мовлення.

Про це свідчать дані Кримської правозахисної групи, яка провела відповідний моніторинг.

Відзначається, що мінімум у 10 населених пунктах північного Криму український радіосигнал повністю заблокований. Ще в 9 населених пунктах доступ перекрили частково.

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Росія блокує український радіосигнал у Криму

Росія блокує український радіосигнал у Криму

"Представники КПГ за допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM радіостанцій у 19 населених пунктах північного Криму: міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населені пункти, розташовані уздовж основних автодорігІшунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Єрмаково, Придорожнє, Передмостове, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка", – сказано в повідомленні.

У населених пунктах Ішунь, Воїнка, Завіт-Ленінський, Червоноармійське чутно лише по одній українській радіостанції. У Вишнівці, Новоолександрівці, Істочному і Зеленый Ниві – по дві станції, а в Передмостовому – шість українських радіостанцій.

Росія блокує український радіосигнал у Криму

Росія блокує український радіосигнал у Криму

МедиаНяня

Сигнал кількох станцій вдалося "зловити" поблизу пунктів пропуску "Чонгар" і "Чаплинка" на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонщиною.

При цьому, мовлення українських FM у північному Криму перекривають російські станції.

"Російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій", – відзначили в КПГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму забили на сполох через проблеми з медициною – в лікарнях немає навіть тонометрів.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
ТЮ а интернет? или тоже глухо? а да вы же не туда и не сюда,вас даже на карте нету
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вы трансгендеры весь русский контент в свынарне заблокировали,что смогли,так с какого перепугу ваши питоновости должны слушать в Крыму? Очнитесь тепилы,вы же по вашим высерам с Россией воюете,шо за предьявы тогда?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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