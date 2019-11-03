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3 листопада • оновлено в 07:33
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/ Суспільство

"Заміна знайдена": в "ДНР" заговорили про швидке усунення Пушиліна

1.9т Читати матеріал російською

Нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна звільнять незабаром, його місце займе т.з. мер окупованої Горлівки Іван Приходько.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, ця інформація стала відома після недавнього візиту помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова в Донецьк.

"Після цієї зустрічі в "ДНР" заговорили про швидке усунення Пушиліна з посади главаря. В якості заміни на слуху лише одне прізвище Приходька, це чиннмй "мер" Горлівки. Напевно, російським кураторам набридли фінансові махінації Пушиліна, хоча він думав, що їх ніхто не помітив. Але зарплати в "республіці" затримують, пенсії вчасно не виплачують, загалом для людей грошей немає. Зате "керівництво" живе на широку ногу", – зазначив блогер.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Радіо Свобода

Крім звільнення Пушиліна, за словами Баринова, Сурков дав зрозуміти, що в наступному році в "ДНР" будуть великі зміни. Це скорочення фінансування і прискорення паспортизації населення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про заміщення Пушиліна активно поширюються ще з вересня місяця. За словами донецького блогера, йому приготували заміну, це т.з. мер Горлівки Іван Приходько.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Денис Пушилін Владислав Сурков
Місце
Україна Донецьк
Теги
війна Донбас ДНР Новини ДНР Новини Росії
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Таев Иван
Таев Иван
Саложоры! Какое вам дело кто возглавит власти в независимом Донбассе? Вы лучше за Говерлу и польский Лемберг покрепче держитесь, пока их не отобрали
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Таев Иван,лопухожор,ты когда независимые недорэспублики будешь присоединять к роССии,а то пять лет только бла-бла-бла.
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