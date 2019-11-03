"Заміна знайдена": в "ДНР" заговорили про швидке усунення Пушиліна

Нинішнього ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна звільнять незабаром, його місце займе т.з. мер окупованої Горлівки Іван Приходько.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, ця інформація стала відома після недавнього візиту помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова в Донецьк.

"Після цієї зустрічі в "ДНР" заговорили про швидке усунення Пушиліна з посади главаря. В якості заміни на слуху лише одне прізвище Приходька, це чиннмй "мер" Горлівки. Напевно, російським кураторам набридли фінансові махінації Пушиліна, хоча він думав, що їх ніхто не помітив. Але зарплати в "республіці" затримують, пенсії вчасно не виплачують, загалом для людей грошей немає. Зате "керівництво" живе на широку ногу", – зазначив блогер.

Денис Пушилін Радіо Свобода

Крім звільнення Пушиліна, за словами Баринова, Сурков дав зрозуміти, що в наступному році в "ДНР" будуть великі зміни. Це скорочення фінансування і прискорення паспортизації населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про заміщення Пушиліна активно поширюються ще з вересня місяця. За словами донецького блогера, йому приготували заміну, це т.з. мер Горлівки Іван Приходько.

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