Сурков пішов: яку страшну долю Путін підготував Донбасу

Повідомлення про відставку помічника президента РФ Владислава Суркова викликало величезний ажіотаж, як у російському, так і в українському інформаційному полі. Ймовірний відхід багаторічного кремлівського куратора по Донбасу може означати зміну політичного курсу Росії на українському напрямі, та суттєві зміни для самих окупованих територій.

Чого ж чекати Україні – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Владислав Сурков подав у відставку через зміну курсу на українському напрямі.

Новим куратором українського напряму в Кремлі може стати заступник керівника АП РФ Дмитро Козак.

Козак відомий тим, що займався питаннями анексованого Криму в 2014 році, а також був куратором молдавського напряму.

Ймовірно, окупованому Донбасу готують долю "Придністровської Молдавської республіки".

Трохи про Суркова

Владислав Сурков протягом 12 років займав пост спочатку заступника, потім першого заступника глави адміністрації президента. Він відповідав за внутрішню політику і вважався "сірим кардиналом Кремля". У 2011 році Сурков був призначений віцепрем'єром, а в травні 2012-го, після затвердження главою уряду Дмитра Медведєва, став керівником апарату уряду.

Владислав Сурков "Інтерфакс"

З вересня 2013 року Сурков став помічником президента з питань взаємодії з невизнаними Абхазією і Південною Осетією у вересні 2013 року.

Як відомо, через кілька місяців у Києві почалася "Революція гідності" і зміна влади в Україні, після чого Росія анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Вважається, що відтоді Сурков займався кураторством самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", які окупувала РФ.

Рішення про відставку ухвалено

Першим про відхід Суркова з держслужби 25 січня заявив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який і раніше представляв у ЗМІ інтереси помічника Володимира Путіна.

"У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі Сурков пішов із державної служби. Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією", – заявив російський політтехнолог. Про причини такого рішення чиновник повідомить уже через місяць, сказав Чеснаков.

На сенсаційну новину одразу ж відреагував прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, заявивши, що не має подібної інформації.

"Жодних указів про відставку Суркова немає. Інформації цієї я не маю", – сказав він, додавши, що політика Росії щодо України не змінювалася, і подібні розмови – це тільки особиста точка зору того, хто про це говорить.

Через кілька днів, 27 січня, Пєсков підтвердив, що указу про звільнення з посади Суркова досі немає, тому де-факто він залишається помічником президента РФ. І зазначив, що українським напрямом у Кремлі зараз займаються де-юре Сурков і, в міру необхідності, Ушаков

Дмитро Пєсков РБК

На що Чеснаков заявив, що "рішення Сурковим ухвалено і не зміниться", а коли буде опублікований указ, визначить сам Путін.

Очікувано, в РосЗМІ одні за одним почали з'являтися повідомлення від перевірених джерел, які на правах анонімності розповіли подробиці причин такого рішення Суркова. Так, у коментарі РБК знайомий чиновника повідомив, що помічник президента говорив про своє давнє бажання покинути Кремль, але його не відпускають. Чиновник скаржився на одноманітність роботи: "Весь час одне і те ж, доводиться крутитися як білка в колесі", – передає слова Суркова його знайомий.

Водночас "Медуза" пише, активність Суркова на українському напрямі почала знижуватися ще два роки тому. До речі, подібні інформаційні вкидання про відставку помічника президента активно обговорювалися в травні 2018 року.

"З січня 2018 і дотепер робота у напрямі майже не велася. А після перемоги Зеленського взагалі все зупинилося", – розповіло виданню джерело, що працювало з Сурковим.

За його словами, помічник президента і його команда, по суті, припинили "працювати з лідерами громадської думки та елітами в Україні, формувати ідеологію, займатися проєктами федералізації і дестабілізації України, захисту російської мови, церковними питаннями".

"Все це було фактично в орбіті його управління з прикордонного співробітництва. Але всі ініціативи у напрямі в останні роки виходили тільки від Медведчука (Віктора, кума Путіна. – Ред.), МЗС, Козака (Дмитра, заступника керівника Адміністрації президента РФ. – Ред .) та інших гравців", – додало джерело.

Новий куратор

Поки єдиним і найголовнішим претендентом на місце Суркова називають новопризначеного заступника глави АП РФ Дмитра Козака. Таку думку висловив і головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, який порахував, що Сурков іде в зв'язку з тим, що "український напрям" відходить до колишнього віцепрем'єра РФ.

У коментарі OBOZREVATEL ексспікер Генштабу України Владислав Селезньов також зазначив, що роль комунікатора частіше на себе бере саме Козак.

"Я б усе ж дочекався офіційних заяв, проте, останнім часом за фактичну і закулісну комунікацію між керівниками РФ і України з російської сторони відповідає саме Козак. Це підтверджує і проведення останнього обміну між Україною і так званими "Л/ДНР". Тому, я так розумію, що Путін зараз робить ставку на іншого гравця, але думати, що Сурков повністю відійде від справ, не доводиться. Гібридна війна РФ проти України триває, і Кремлю потрібні такі кадри, як Сурков", – каже військовий експерт.

Що стосується кандидатури Козака, то з'явилася вона не спроста. Це людина, як-то кажуть, із "дуже старої гвардії" і, однозначно, близька до Путіна. Саме він із 23 березня 2014 року курирує в уряді Росії питання, пов'язані з анексованим Кримом.

Крім цього, посаді куратора "Л/ДНР" у Козака передує 17-річний досвід ведення подібних "проєктів", тільки в Придністров'ї.

У 2003 році відповідно до запропонованого Козаком меморандуму, Молдавії пропонувалася нова модель державного устрою – федеративна. ПМР і Гагаузія повинні були отримати особливий статус у складі Молдови. Згідно з планом Козака, автономії отримували право вето при ухваленні небажаних для них законопроєктів, а Кишинів повинен був розпустити армію, дотримуватися нейтралітету і дати згоду на розміщення російської військової бази в ПМР мінімум на 20 років.

Дмитро Козак РБК

До недавнього часу Козак обіймав посаду віцепрем'єра, а з 24 січня Путін призначив Козака заступником керівника адміністрації президента.

"Підвищення Козака до рівня заступника керівника АП говорить про те, що його позиції зміцнюються, і саме він може відповідати за комунікацію між Кремлем і Банковою", – зазначив Селезньов.

Які ризики для України

Від відставки Суркова і призначення Козака жодних позитивних змін не очікується. Принаймні, про це говорить колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, вказуючи на те, що Козак був "генеральним конструктором" так званої Придністровської народної республіки.

"Яку небезпеку несе така рокіровка? Пішла інформація про те, що на альтернативу "Мінську" в Офісі президента готуються до ідеї про реалізацію переговорів на майданчику Київ-Донецьк-Луганськ. Тобто нас ведуть до того ж самого придністровського сценарію прямих переговорів. До того ж усе активніше просувається теза про необхідність відновлення економічних зв'язків із підприємствами на окупованих територіях, що укладається в канву сценарію ПМР", – сказав ексчиновник у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, цю роботу з боку України доручено організовувати раднику секретаря РНБО Сергію Сивосі.

"На жаль, у мене складається стійке враження, що нас розвертають рухатися за сценарієм Придністровської народної республіки. Чи розвернемося ми? Це вже буде залежати від нас. Я думаю, що оточення Зеленського до цього готове. Наскільки буде готовий сам Зеленський, буде залежати від того, чи вдасться здоровим проукраїнським силам донести до нього свою позицію і свою стурбованість", – заявив Тука.

Таку думку підтримує і Владислав Селезньов, зазначивши, що саме завдяки Козаку Молдова не змогла повернути на проєвропейський шлях.

Дивіться відео на тему:

"Сьогодні Молдова стала повністю проросійською, і ефективна комунікація Дмитра Козака з президентом Додоном привела до того, що молдавське проєвропейський уряд пішов у відставку. Цей досвід зазвичай буде задіяний і на українському напрямку, але все ж залежить від дій обох країн. Україна ж свій шлях вибрала ще в 2014 році, і в українського народу є своє бачення розвитку нашої країни, і російський напрям не в пріоритеті", – сказав ексспікер Гентштабу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!