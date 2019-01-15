Заметілі, шквали і лавини: з'явився небезпечний прогноз погоди по Україні

В Україні у вівторок, 15 січня, очікуються хуртовини, шквали і сніголавинна небезпека.

Так, удень у Приазов'ї і в Криму пройде помірний мокрий сніг із дощем, у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, уночі та вранці шквальні пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовини.

Сніг в Україні "112 Україна"

Температура протягом доби 1-6° морозу, у східних, південних і Дніпропетровській областях від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 1-6° тепла (вночі в Прикарпатті і Закарпатті 7-9° морозу).

У Києві вночі невеликий сніг, вітряно, можлива хуртовина, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби 2-4° морозу.

Крім того, в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей оголошена значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами.

У гірських районах Закарпатської області – загроза зсувів снігу на дороги.

Помірна лавинна небезпека (2 рівень) збережеться у горах Чернівецької області.

На курортах Єгипту стане прохолодніше. Зокрема, у Шарм-Ель-Шейху температура не перевищить позначку +18 вдень. Та ж ситуація буде спостерігатися і в Хургаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну в кінці поточного тижня увірветься різке потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!