Заметілі і перепади температури: синоптик дала прогноз на перші дні 2019 року

В Україні 2019 рік почнеться зі стрибків температури повітря, а також хуртовин і ожеледиці.

Уже з 2-го січня очікується похолодання до помірних морозів після відлиги, яка передбачається у новорічну ніч. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у своєму блозі на Оpinion.

"Щедрість атмосфери ніхто не ставить під сумнів — снігу, хуртовин, ожеледиці та стрибків температури повітря у нас виявилася повна корзина", — уточнила вона.

Температура повітря в Україні вночі 1 січня становитиме -2... -8 градусів, на півдні – 0... +3 градуси.

"У новорічну ніч сніг і мокрий сніг в поєднанні із сильним вітром пройдуть на заході, півночі, місцями у центральних областях України. На півдні України буде переважати туман, дощ, місцями можливий мокрий сніг. У східних областях значні опади у нічні години 1 січня малоймовірні", — додала Діденко.

Укргідрометцентр Скріншот

Укргідрометцентр Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко прогнозувала, що на новорічні свята по всій території України очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом, у ніч із 31-го грудня на 1 січня температура коливатиметься у межах від 0 до 6 градусів морозу.