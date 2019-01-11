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Заметілі і ожеледь: синоптики уточнили різке погіршення погоди в Україні

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У п'ятницю, 11 січня, на українців чекають сильні снігопади та істотне погіршення погоди.

Так, у східних і більшості центральних областей будуть сніг і дощ, місцями ожеледь, місцями мокрий сніг, хуртовини; у південній частині опади переважно у вигляді дощу; на решті території – без істотних опадів.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с; у південній і східній частинах – південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

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Заметілі і ожеледь: синоптики уточнили різке погіршення погоди в Україні

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Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; на решті території протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у Приазов'ї і Криму до 6° тепла.

У Києві буде хмарно і морозно. Температура сягатиме 10-12° морозу.

Заметілі і ожеледь: синоптики уточнили різке погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, в Україні 11 січня в різних областях очікується мороз, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь і потепління.

Місце
Україна
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