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10 лютого • оновлено в 08:02
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Заметілі і моторошний вітер: в Україні оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

6.2т
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В Україні в понеділок, 10 лютого, різко погіршиться погода. Очікуються сильні пориви вітру, мокрий сніг та хуртовини.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. При цьому найбільше дістанеться західним регіонам країни.

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"10 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значень мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий)", – йдеться в повідомленні.

Температура повітря на заході України досягне +8 градусів, в центрі буде до +5. Очікується сніг з дощем. Найхолодніше буде на сході країни. Тут днем прогнозують до -3 градусів, а вночі – до 16 морозу.

На півдні України без опадів, вдень до -7 градусів, а вночі – до -10. У Києві в понеділок вдень очікується +3...+5 градусів, а вночі до -5, пройде сніг.

Заметілі і моторошний вітер: в Україні оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки
Заметілі і моторошний вітер: в Україні оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомляли, що в першій половині лютого в Україні прийде похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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