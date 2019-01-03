Заметілі і мороз: синоптики дали прогноз із похолодання в Україні

У четвер, 3 січня, в Україні буде хмарно, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Очікується невеликий, вночі у західних і східних областях – помірний сніг, у південній частині, а вдень і в центральних областях – без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина.

Сніговий прогноз погоди vbryanske.com

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни 1-6° тепла, в Карпатах протягом доби 6-11° морозу.

На Київщині 3 січня буде хмарно, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура в Києві вночі 1-3° морозу, вдень приблизно 0°, по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура буде коливатися біля нуля з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5... + 8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 4 січня, південний схід України накриє потужний молодий циклон, який прийде з Греції.