Заметіль закрутить: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

В Україні у четвер, 10 січня, зіпсується погода – окремі регіони засипле снігом.

Так, хуртовини чекають вночі у південних і місцями в центральних областях, вдень у більшості областей, крім північних, Волинській і Рівненській, повідомляє Укргідрометцентр.

У південній частині країни – мокрий сніг із переходом у дощ, місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с.

Погода в Україні Телеканал 24

Температура у західних і північних областях вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 5-10° (на півдні 0-5°) морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 5-10° тепла.

У Києві 10 січня – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° морозу; вдень 3-5° морозу.

Відзначимо, що на популярних курортах Єгипту також стає холодніше. У Шарм-ель-Шейху і Хургаді температура повітря вдень не перевищує + 20°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця тижня. Очікуються сніг та хуртовини.

Народні ж синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.