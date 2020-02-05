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7 лютого • оновлено в 09:34
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Україну чекають завірюхи і морози до -16: синоптики дали лякаючий прогноз

17.6т
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Україна очікують холоду і хуртовини. З 5 по 9 лютого очікується до -16 морозу і 20 сантиметрів снігу. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Якщо говорити про Київ, то за станом на 5 лютого снігу більше не буде. Однак, 6 і 7 він повернеться разом з морозами. Нічна температура досягне 5-10 градусів морозу, а денна - 1-6 нижче нуля. Вже 9 лютого розпочнеться потепління і 10-12 температура повітря стане плюсовою.

На решті території України ситуація серйозніша - очікуються хуртовини і міцні морози, а під найсильніший удар потраплять південь, центр і схід.

"В цілому по Україні у нас циклон сьогодні і завтра. Зараз він над півднем України, буде рухатися через південні області, тому, найсильніша негода буде в центральних, південних і східних областях", - розповіла синоптик.

Україну очікують сильні морози

Україну очікують сильні морози

Зараз на півдні дощі, а в центральних і східних областях - мокрий сніг. 6 лютого ця переросте в повноцінний снігопад, який покриє землю на 10, а місцями і на 20 сантиметрів. Також прогнозують хуртовину 15-20 м / с, а на півдні - 22-23 м / с. 7 і 8 лютого погода заспокоїться, але прийдуть морози. В середньому по Україні можна очікувати до 6-11 нижче нуля вночі і 1-6 морозу вдень. Пікові значення холодів прогнозують в східних регіонах і в Карпатах - до 15-16 морозу. І знову ж таки - після 10 лютого почнеться відлига.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 5-6 лютого в Дніпрі і області очікується різке погіршення погодних умов. Очікується, що вдарять морози і місто завалить снігом.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
снігопад погода
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
прогнозы пугают лишь журналистов обоза, а ещё адский, мощный, скандальный. У вас за клавами сидят подростки?
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