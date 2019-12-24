Замете снігом: з'явився несподіваний прогноз погоди в Україні

У п'ятницю і суботу, 27 і 28 грудня, в Україні прийде похолодання, яке затримається до кінця вихідних.

Температура повітря знизиться до +3...-4 градусів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Новини Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

"Відповідно, опади з дощу перейдуть в мокрий сніг та сніг. Плюс – на дорогах сніжна каша, ожеледь і місцями налипання мокрого снігу", – уточнила вона.

За словами Діденка, подібна погода незабаром пошириться на всю Західну Україну, а потім і на більшість областей України. На схід опади прийдуть уже до кінця тижня.

"У Києві в середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів", – повідомила синоптикиня.

Погода в Україні Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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