Замете снігом: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні 3 січня різко погіршаться погодні умови, а також прийде невелике похолодання.

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі в західних і східних областях очікується помірний сніг, а в південній частині та в центрі країни буде без істотних опадів.

"На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина", – сказано в повідомленні.

Так, в Західних областях України вночі стовпчик термометра опуститься до -5 градусів, а вдень очікується -1 ... -3. В Карпатах протягом доби -6 ... -11. У центральній частині країни вночі буде до -4 градусів, а вдень очікується відлига: -1 ... +1.

У свою чергу на сході вночі температура опуститься до -3 градусів, а вдень потеплішає до 0. А в південних областях буде без опадів. Температура вночі становитиме -1 ... -3, а вдень прогріється до +3 градусів.

У Києві синоптики прогнозують сніг та хмарну погоду. Температура вночі та вдень -1 ... -3 градусів. Вітер південно-західний – 7-12 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в період з 2 по 6 січня в Україні буде погана погода, що може відбитися на здоров'ї громадян.