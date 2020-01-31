Замете снігом: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

У п'ятницю, 31 січня, в Україні очікується різке погіршення погоди. Найбільше негода торкнеться західних регіонів країни.

Тут очікується сильний вітер і значний сніг. Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

"Вдень 31 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний сніг, заметіль (I рівень небезпеки, жовтий)", – уточнили синоптики.

Температура повітря на західній Україні складе +3...+6 градусів. У центрі країни буде до +4, прогнозують сніг та мокрий сніг. На сході буде до +5, без опадів. На півдні України мокрий сніг, очікується до +7 градусів вдень.

У Києві в п'ятницю +2...+4, мокрий сніг з дощем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, так як, згідно з останніми прогнозами, в країну знову прийде в цей період потепління.

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