Замете і заморозить: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

В Україні у п'ятницю, 4 січня, в Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях прогнозується погіршення погодних умов.

Так, очікується значний сніг (місцями з дощем), пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с, хуртовини. В окремих районах – налипання мокрого снігу, ожеледь, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях часом невеликий сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Погода в Україні АиФ-Украина

Температура вночі 4-9° морозу, у північних і центральних областях 7-13° морозу, у Криму та Приазов'ї від 3° морозу до 3° тепла; вдень 0-6° морозу, у південних регіонах, а також у Донецькій і Луганській областях місцями 1-3° тепла, в Криму до 7° тепла.

У Києві 4 січня без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :