Заманюють українців? У Путіна пішли на нову підлість з російськими паспортами: в чому суть

У країні-агресорі Росії спростили отримання громадянства для українців та білорусів – їх звільнять від співбесіди на знання мови.

Про це повідомила начальник головного управління з міграції МВС РФ Валентина Казакова, передає Інтекфакс-Захід.

"Уже розроблені законопроекти, які дозволять спростити процедуру набуття громадянства нашим найближчим сусідам – громадянам Білорусі, громадянам України, яких ми пропонуємо звільнити від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови", – сказала Казакова.

Вона додала, що для громадян Україні, Білорусі, Казахстану та Молдови передбачена можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.

"Чим простіше іноземному громадянину буде оформити документи, тим менше буде негативних явищ у вигляді організації незаконної міграції", – повідомили в Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна за паспортами. У той же час він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другої для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

Також на захопленій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти РФ.

Для того, щоб забезпечити "Л / ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкості їх видачі.

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