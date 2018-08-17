"Заманали, малороси": в Україні спалахнув новий скандал через Крим

Відоме харківське видавництво навчальної літератури "Ранок" потрапило у грандіозний скандал - воно випустило книгу "Рослинний світ", у якій тимчасово анексований Крим позначило як російську територію.
Коли ця новина створила великий ажіотаж у мережі, адміністратор інтернет-спільноти видавництва погіршила ситуацію ще більше, відзначившись своєю некомпетентністю у географії, пише журналіст Сергій Громенко на своїй сторінці у Facebook.
"Видавництво "Ранок" зашкварилось - намалювало Крим російським. Здавалося б, повний абзац. А потім в коменти прийшли виправдовуватися - і абзац став взагалі бездонним. ПиСи. Для знавців - спробуйте на карті знайти Грузію, Македонію, Калінінградську область і кордон між Сирією та Іраком (сподіваюся, це не ІДІЛ намальована)", - з обуренням зазначив він.
Книга, де розмістили антиукраїнську карту
Facebook Сергія Громенка
Скандальна карта з "російським" Кримом
Facebook Сергія Громенка
Також Громенко додав, що чув інформацію про те, як "Ранок", крім України, торгує і на ринку Росії. Журналіст переконаний, що якщо це правда, то публікацію антиукраїнських матеріалів можна було б легко пояснити.
Зазначимо, що автор поста опублікував також скандальний коментар адміністратора спільноти видавництва у Facebook Марини Довганової, яка з невідомих причин спростувала приналежність Криму до Європи.
"Як адміністратор спільноти "Видавництво "Ранок". Навчальна література" зазначу, що автор ілюстрацій позначив частини світу, а не держави. І тим, хто знає географію, має бути відомо, що півострів Крим відноситься до Євразії, а Україна - до Європи", - зазначила жінка у дивному коментарі.
Така позиція викликала масу здивування і обурення серед українців, і вони висловили їх під резонансним постом.
"Видавництво "Ср*нок", "Проблема в тому, що у Марини Довганової одна сідниця - на українському стільці, а інша - на російському", "Нема слів, тільки нецензурні. І це видавництво, яке друкує навчальну літературу"," Шо-шо? До якої такої Євразії Крим належить? Чи це після анексії його туди приписали?", "Епік за всіма параметрами", "Треба звернутися листом-скаргою до СБУ. Заманали, малороси", "Як людина з першою географічною освітою, щойно отримав перший у житті інфаркт", - обурюються люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійська правозахисна організація Walk Free Foundation зобразила на одній з карт "російський Крим", ілюструючи світовий "рейтинг рабства" Global Slavery Index. При цьому помилка була допущена не на всіх картах - на деяких тимчасово окупований півострів був позначений як територія України. Однак після скарг від української сторони австралійці виправили карту.
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