Замах на ватажка: в "ДНР" видали фейк про "терориста" СБУ з Йорданії

Терористи так званої "ДНР" стверджують, що затримали громадянина Йорданії, який нібито є "агентом СБУ".

"Спецслужби ДНР" заявили, що він брав участь у підготовці "замаху" на ватажка "МГБ" Едуарда Басуріна.

Терористи стверджують, що Хальдун Найеф Саіл Харахшех в серпні 2016 року був завербований співробітниками СБУ при перетині КПВВ "Мар'їнка".

Він нібито протягом двох років займався закладкою зброї і стеженням на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Взимку 2018 року іноземець отримав завдання щодо здійснення спостереження за адресою проживання заступника командувача оперативного командування ДНР полковника Едуарда Басуріна", - заявили терористи.

Бойовики вважають, що інформація, яку передавав затриманий, "використовувалася для підготовки замаху на життя Басуріна".

Як повідомлявOBOZREVATEL 5 червня один з ватажків "ДНР" потрапив в смертельну аварію.