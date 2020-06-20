Замах на колишню полонянку "ДНР": з'ясувалися деталі її стану

Колишня полонянка "ДНР" Валентина Бучок, на яку вчинили замах 20 червня у неї вдома неподалік від міста Костянтинівка Донецької області, перебуває в лікарні у важкому стані.

Про це в своєму Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, нагадавши, що до хвіртки у дворі у жінки хтось прив'язав гранату, і вона підірвалася на цій розтяжці.

"З огляду на те, що Валентина Бучок – звичайна жінка пенсійного віку, у якої немає ні бізнесу, ні важливої посади, робити замах на її життя могли хіба що в зв'язку з тим, що вона не боїться давати інтерв'ю і розповідати про злочини бойовиків", – припустив журналіст.

"Валентина сиділа в Донецьку, в тюрмі "Ізоляція", і відкрито говорить про те, як там знущаються над полоненими людьми. Називаючи, зокрема, і прізвища злочинців", – нагадав Казанський.

Казанський повідомив про стан Валентини Бучок Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися перші фотографії з місця нападу на Валентину Бучок. На місці події працювали кінологи і вибухотехніки, постраждалу госпіталізували.