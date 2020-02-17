Залякували і "мінували": в Україні викрили велику мережу ботів з Росії

Служба безпеки України заблокувала у різних регіонах країни діяльність розгалуженої мережі "ботоферм", обладнання яких підтримувалося через російські онлайн-сервіси.

Як повідомили на сайті пресслужби СБУ, телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті.

"Загалом було зареєстровано понад 8 тисяч активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об'єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців", – зазначили в СБУ.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Правоохоронці з'ясували, що через акаунти також розповсюджували вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби. Реєстрацію цих акаунтів здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів.

ssu.gov.ua

Частина обладнання використовувалася зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувалися "ватажки" незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР".

ssu.gov.ua

У СБУ додали, що під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубні та Ірпені вилучили комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв'язку України.

ssu.gov.ua

Також вилучили чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів. Наразі перевіряється версія щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровоградській області СБУ розкрила схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

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