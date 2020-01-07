Залучить Онуфрія? Сивохо знайшов посередника для припинення війни на Донбасі

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розглядає Церкву у якості "посередника" для врегулювання війни на Донбасі.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 7 січня.
За словами Сивохо, для відновлення миру в Україні також потрібно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну".
"Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всіх сторонах конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею і відрізнялася благодійністю, миротворством. Церква може виступити посередником", – вважає він.
Сивохо вважає, що Церква допоможе зупинити війну на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати і просити прощення" у жителів окупованого Донбасу, чим розлютив решти українців.
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