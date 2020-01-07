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7 січня • оновлено в 19:41
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Залучить Онуфрія? Сивохо знайшов посередника для припинення війни на Донбасі

3.2т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розглядає Церкву у якості "посередника" для врегулювання війни на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 7 січня.

За словами Сивохо, для відновлення миру в Україні також потрібно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну".

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"Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всіх сторонах конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею і відрізнялася благодійністю, миротворством. Церква може виступити посередником", – вважає він.

Сивохо вважає, що Церква допоможе зупинити війну на Донбасі

Сивохо вважає, що Церква допоможе зупинити війну на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати і просити прощення" у жителів окупованого Донбасу, чим розлютив решти українців.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Журба Валентина
Журба Валентина
Иногда чем-то надо думать! В Украине аж 3 влиятельные церкви. И уж точно не УПЦ МП будет кого-то с кем то мирить,яко фактическая, сторона конфликта
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Карпов Стас
Карпов Стас
Кастрюлеголовые скакуасы очень злятся, когда наступает затишье на Донбассе
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Як же я хочу цього вагітного беззубого гада вбити! Наприклад, задушити скотину!
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