"Залучимо відомих українців": Геращенко розкрив деталі боротьби за звільнення Марківа

Міністерство внутрішніх справ України планує звернутися до відомих в Італії українських зірок естради та спорту задля підтримки та об’єктивного інформування італійців щодо невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Про це під час парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" журналісту OBOZREVATEL розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.

Віталій Марків "Радіо Свобода"

"Ми будемо звертатися до українських зірок естради та спорту, які відомі в Італії, щоб вони також підтримали українського в’язня і донесли до італійців нашу позицію з приводу цієї справи", – сказав заступник міністра.

Він також повідомив, що з цього ж приводу МВС співпрацює з Національною спілкою журналістів України, аби журналісти звернули увагу своїх італійських колег на докази, які доводять невинуватість Марківа та на неприпустимість тиску на суди.

"Так, ми дійсно спілкувалися з представниками НСЖУ з тим, щоб вони написали звернення до італійських колег із проханням не тиснути на суди у справі Віталія Марківа задля об’єктивного розгляду справи в апеляційному суді", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Захист Марківа має намір подати апеляцію вже у 20-х числах листопада.

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