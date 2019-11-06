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6 листопада • оновлено в 21:01
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"Залучимо відомих українців": Геращенко розкрив деталі боротьби за звільнення Марківа

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Міністерство внутрішніх справ України планує звернутися до відомих в Італії українських зірок естради та спорту задля підтримки та об’єктивного інформування італійців щодо невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Про це під час парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" журналісту OBOZREVATEL розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.

Віталій Марків

Віталій Марків

"Радіо Свобода"

"Ми будемо звертатися до українських зірок естради та спорту, які відомі в Італії, щоб вони також підтримали українського в’язня і донесли до італійців нашу позицію з приводу цієї справи", – сказав заступник міністра.

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Він також повідомив, що з цього ж приводу МВС співпрацює з Національною спілкою журналістів України, аби журналісти звернули увагу своїх італійських колег на докази, які доводять невинуватість Марківа та на неприпустимість тиску на суди.

"Так, ми дійсно спілкувалися з представниками НСЖУ з тим, щоб вони написали звернення до італійських колег із проханням не тиснути на суди у справі Віталія Марківа задля об’єктивного розгляду справи в апеляційному суді", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

  • Захист Марківа має намір подати апеляцію вже у 20-х числах листопада.

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Тема
Ексклюзив
Особи
Віталій Марків Антон Геращенко
Місце
Україна
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украинские следователи доказали, что фотограф итальянец и переводчик сами обстреляли себя из миномёта, который им привезли из России. Шах и мат, и СУХЕС
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А какие это украинские звезды эстрады и спорта известны в Италии и чем они могут помочь осужденному убийце? Попросят его освободить по-братски? Что за цирк? Преступление и наказание превратили в мерзкий балаган и пиар жаждущих славы и командировок в Италию
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я не понимаю, каким образом звёзды эстрады и спорта могут защитить Маркива? Они что, владеют какой-то информацией, которая может привести к пересмотру его дела и отмене приговора суда? Откуда они её взяли? Ангелы во сне напели? Вряд ли. Да и очевидцами событий эти знаменитости вряд ли были. А сама по себе известность - будь ты хоть британская королева - доказательством невиновности не является, увы. Наоборот даже - может расцениваться, как попытка повлиять на правосудие весом собственного авторитета, связями и т.п.
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