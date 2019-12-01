"Зал*па страшна": в Луганську розповіли правду про життя в окупації

Мешканка окупованого міста Алчевськ Луганської області виклала відео, на якому розповіла про життя по той бік лінії розмежування.

Відповідний відеоролик з підписом "вся правда про життя в окупованому Алчевську", виклав у своєму Twitter український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Зараз я вам розповім, що таке "зал*па страшна". Я живу в місті Алчевськ Луганської області, всі ми знаємо про те, що відбувається в нашому регіоні. Трохи фактів про наше місто. Перше, у нас є комендантська година, і всі магазини працюють максимум до 9 вечора, дуже рідко, коли до 10-ти", – розповідає вона.

На вулиці міста не можна виходити з 23:00 розповідає дівчина, а якщо на когось виявлять, то "заберуть на прекрасному "бобику" і відвезуть куди подалі".

"Вода у нас йде через день, і щоб покупатися завтра, воду потрібно набирати сьогодні в усі тазики світу. Інтернет у нас поганий, про мобільний взагалі мовчу, його просто немає. Зв'язок – це взагалі окремий вид мистецтва, додзвониться можна тільки з сотого разу", – завершила розповідь місцева мешканка.

Вся правда від дівчини про життя в окупованому Алчевську.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому терористами Луганську місцевих жителів штрафують за появу на вулиці в комендантська година.

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