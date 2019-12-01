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1 грудня • оновлено в 22:19
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/ Суспільство

"Зал*па страшна": в Луганську розповіли правду про життя в окупації

16.8т
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Мешканка окупованого міста Алчевськ Луганської області виклала відео, на якому розповіла про життя по той бік лінії розмежування.

Відповідний відеоролик з підписом "вся правда про життя в окупованому Алчевську", виклав у своєму Twitter український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Зараз я вам розповім, що таке "зал*па страшна". Я живу в місті Алчевськ Луганської області, всі ми знаємо про те, що відбувається в нашому регіоні. Трохи фактів про наше місто. Перше, у нас є комендантська година, і всі магазини працюють максимум до 9 вечора, дуже рідко, коли до 10-ти", – розповідає вона.

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На вулиці міста не можна виходити з 23:00 розповідає дівчина, а якщо на когось виявлять, то "заберуть на прекрасному "бобику" і відвезуть куди подалі".

"Вода у нас йде через день, і щоб покупатися завтра, воду потрібно набирати сьогодні в усі тазики світу. Інтернет у нас поганий, про мобільний взагалі мовчу, його просто немає. Зв'язок – це взагалі окремий вид мистецтва, додзвониться можна тільки з сотого разу", – завершила розповідь місцева мешканка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому терористами Луганську місцевих жителів штрафують за появу на вулиці в комендантська година.

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Україна
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Добре, лохи должны страдать!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
А исчо "жительнице" Алчевска не дают возможности выходить по ночам на трассу, чтобы зазалупить пару сотен гривень и она вынуждена из-за этого работать обычной продавщицей.
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4
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Надувная м р а з ь осталась без "папика".Вот и вся ее проблема.
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5
3
Мильнер Александр
Мильнер Александр
Архипов Михаил,Дамир - гопота РФянская, превратившая Донбасс в зону под названием ,,русский мир!,,В одной связке с продажными х@есосами ,,порохоботами,, - типа ,,левы...,,
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0
1
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Сафиуллин Дамир, Опять ты второго сорта тут-среди белых людей крутишься...
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