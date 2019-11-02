Відомий ведучий побував у шкурі Трампа. Відео

Відомий український ведучий Пітер Залмаєв майже в прямому сенсі побував у "шкурі" президента США Дональда Трампа.

Зокрема, це сталося до ефіру програми The week на телеканалі "Прямий" з його колегою Тарасом Березовцем (щоб подивитися забавний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Залмаєв побував в "шкурі" Трампа

Залмаєва засунули всередину поліетеленового жовтого костюма надувного Трампа. Судячи з реакції, всередині була справжня парилка. Українцю довелося з усіма позувати в студії, тримаючи іграшковий ніж, після чого він почав благати, щоб з нього зняли цю "теплицю".

Пітер Залмаєв побував у "шкурі" Трампа Кадр з відео

"Все, витягуйте мене. Я зараз просто спарюся! О, у мене потекла вся туш. Це дуже болісно!" – зізнався Залмаєв.

Пітер Залмаєв благав зняти з нього костюм Трампа Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США українських дипломатів не пустили на зустріч екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка та помічника глави України Андрія Єрмака з представниками Білого дому.

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