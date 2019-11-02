Головна Новини
3 листопада • оновлено в 00:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Відомий ведучий побував у шкурі Трампа. Відео

560 Читати матеріал російською

Відомий український ведучий Пітер Залмаєв майже в прямому сенсі побував у "шкурі" президента США Дональда Трампа.

Зокрема, це сталося до ефіру програми The week на телеканалі "Прямий" з його колегою Тарасом Березовцем (щоб подивитися забавний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Залмаєв побував в "шкурі" Трампа

Залмаєв побував в "шкурі" Трампа

Залмаєва засунули всередину поліетеленового жовтого костюма надувного Трампа. Судячи з реакції, всередині була справжня парилка. Українцю довелося з усіма позувати в студії, тримаючи іграшковий ніж, після чого він почав благати, щоб з нього зняли цю "теплицю".

Пітер Залмаєв побував у "шкурі" Трампа

Пітер Залмаєв побував у "шкурі" Трампа

Кадр з відео

"Все, витягуйте мене. Я зараз просто спарюся! О, у мене потекла вся туш. Це дуже болісно!" – зізнався Залмаєв.

Пітер Залмаєв благав зняти з нього костюм Трампа

Пітер Залмаєв благав зняти з нього костюм Трампа

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США українських дипломатів не пустили на зустріч екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка та помічника глави України Андрія Єрмака з представниками Білого дому.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Дональд Трамп Пітер Залмаєв Тарас Березовець
Місце
Україна
Тег
курйоз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel