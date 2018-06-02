Заллють сильні дощі: прогноз погоди на неділю в Україні

У неділю, 3 червня, в більшості областей України очікуються короткочасні дощі, місцями - грози і град.

При цьому, за даними Укргідрометцентру, денна температура коливатиметься в діапазоні 23-28 градусів тепла.

Очікується південний вітер з переходом на північно-західний на Правобережжі, 5-10 м/с. Під час гроз - окремі пориви і шквали 15/20 м/с.

Нічна температура - від +11 до +16, а в гірських регіонах і східних областях - від +7 до +10.

У Києві, згідно з прогнозом, буде короткочасний дощ, температура вночі - 14-16 градусів тепла, вдень - від 25 до 27.

В Одесі вдень місцями буде короткочасний дощ, місцями гроза, при грозах можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 14-16, а вдень від 25 до 27 градусів тепла.

У Дніпрі без опадів. Температура вночі 11-13, вдень 24-26 тепла.

У Харкові вдень місцями буде короткочасний дощ, місцями з грозами, при яких можливі пориви вітру до 20 м/с. Температура вночі від 11 до 13, а вдень від 24 до 26 тепла.

У Львові очікується дощ, місцями сильний. Вірогідні грози з поривами вітру до 20 м/с. Температура вночі 14-16, вдень - 24-26 градусів тепла.

У Карпатахочікується дощ, місцями сильний сніг та з грозами, при яких очікуються пориви вітру до 20 м/с. Нічна температура від 8 до 13, а денна від 15 до 20 тепла.

Читайте також наOBOZREVATELпрогноз погоди на все літо в Україні.