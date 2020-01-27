Заллють дощі, завалить снігом: на Україну насувається потужний циклон

В Україну вже у середу, 29 січня, прийдуть дощі і сніг. Негоду в більшості областей зумовить циклон.

Також очікується сильний вітер. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. При цьому у вівторок, 28 січня, в більшості областей України опадів не передбачається.

"Завтра у південній частині України буде хмарно і волого. Можливо, дотягне до Кропивницького і Дніпропетровської області. На решті території – без опадів, проте ввечері до крайнього заходу, в Карпати, підійдуть дощ і мокрий сніг", – повідомила Діденко.

Температура повітря в південній частині України досягне +10 градусів.

"Загальна термічна картина в Україні – протягом дня +3... +7 градусів, у четвер, 30-го січня похолодає до 0... +4 градусів", – уточнила Діденко.

У Києві у вівторок – без опадів, буде тепло, температура повітря +4...+6 градусів, якщо сонце віджене хмари – буде і вище.

"29 січня у столицю підгребе циклон, тому прийде хмарність, посилиться вітер, з'являться опади, спочатку дощ, потім мокрий сніг... 30 січня у Києві похолодає", – розповіла Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тільки у другій половині лютого очікується суттєве похолодання і довгоочікувана поява снігу.

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