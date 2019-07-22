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Заллють дощі: синоптики попередили про мінливу погоду в Україні

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Україну в понеділок, 22 липня, заллють дощі. Опади, зокрема, очікуються у західних, центральних і північних областях.

Також прогнозується невелике похолодання. Однак, на решті території очікується спека – у східних областях до 31 градуса вище нуля, у південних регіонах – до 32 градусів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

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Дощі в Україні

Дощі в Україні

Ілюстрація

У Києві 22 липня очікується від +25 до +27 градусів вдень, від +16 до +18 вночі і дощ, вітер західний 5-10 м/с.

Заллють дощі: синоптики попередили про мінливу погоду в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першій половині нового тижня, починаючи з 22 липня, у більшості регіонів України очікується дощова погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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