Заллють дощі: народний синоптик дав прогноз на Трійцю в Україні

Погода на Трійцю, яка в поточному році відзначається 27 травня, буде теплою і дощовою в більшості регіонів України.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф" .

"На ці дні прораховуються опади, переважно у другій половині дня, щоправда, до Києва вони не дійдуть. У цілому погода на Трійцю очікується сприятлива: близько 24-27 градусів тепла, при цьому сильних поривів вітру, які спостерігалися на початку цього тижня, не буде", - зазначив він.

За прогнозом Горбаня, в понеділок, 28 травня, опади очікуються лише на Закарпатті, як і найвищі температури в Україні - до +28 градусів.

На решті території - суха малохмарна погода і +24 ...+26 (а на півдні до +27) тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко повідомила, що в суботу, 26 травня, погоду в Україні визначатиме антициклон, тому в більшості областей буде сухо і сонячно.