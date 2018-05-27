Заллє сонце: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У неділю, 27 травня, на всій території України очікується сонячна погода, опади - тільки в західних областях.

Температура підніметься від +22 до +25 градусів, передає Укргідрометцентр.

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях дощі та грози, у Волинській і Рівненській сонячно.

Повітря в західному регіоні країни прогріється до +25 градусів.

На півночі, сході і в центрі країни мінлива хмарність, без опадів, температура повітря від +21 до +23 градусів.

У південних областях також ясна сонячна погода, повітря прогріється до +25 градусів. У Криму можливі дощі та грози, температура - до +24 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря.