Заллє сонце: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У неділю, 27 травня, на всій території України очікується сонячна погода, опади - тільки в західних областях.
Температура підніметься від +22 до +25 градусів, передає Укргідрометцентр.
У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях дощі та грози, у Волинській і Рівненській сонячно.
Повітря в західному регіоні країни прогріється до +25 градусів.
На півночі, сході і в центрі країни мінлива хмарність, без опадів, температура повітря від +21 до +23 градусів.
У південних областях також ясна сонячна погода, повітря прогріється до +25 градусів. У Криму можливі дощі та грози, температура - до +24 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря.
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