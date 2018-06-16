Заллє і нагряне спека: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні на вихідних, 16-17 червня, буде жарко. При цьому місцями знову пройдуть дощі з грозами.

У деяких регіонах температура повітря підніметься до +32, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 16 червня, дощі з грозами очікуються в центрі, на півночі та місцями на півдні країни. У той же час очікується спекотна погода. У південних областях прогнозують до +32 градусів, в Одеській області очікується дощ з грозою. На решті території країни буде на 3-5 градуси менше. Мінімальна температура - не вище +25 градусів - на Закарпатті.

На неділю, 17 червня, половину території країни накриють дощі з грозами, денна температура істотно не зміниться. На Заході, у центрі і на півночі і півдні очікуються грозові дощі. Максимальна температура вдень +32 градусів - на півдні, на решті території - в середньому +27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з червня по серпень у всіх областях України очікується спекотна погода, з перевищенням температурної норми до 2,5 градусів.