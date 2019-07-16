Заллє дощами: з'явився похмурий прогноз по Україні

У вівторок, 16 липня, на всій території України синоптики очікують хмарну погоду.
В Укргідрометцентрі прогнозують вночі без опадів, вдень у більшості областей грозові дощі, у Приазов'ї і в східній частині протягом доби значні дощі, град і шквали 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, у південних областях до 28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.
Дощі в Україні
"Прямий"
У Києві 16 липня очікується вночі без опадів, вдень місцями грозові дощі. Температура повітря вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що прохолодна і дощова погода на території України протримається до 20-х чисел липня, а серпень буде сонячним і дуже спекотним.
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