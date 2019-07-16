Заллє дощами: з'явився похмурий прогноз по Україні

У вівторок, 16 липня, на всій території України синоптики очікують хмарну погоду.

В Укргідрометцентрі прогнозують вночі без опадів, вдень у більшості областей грозові дощі, у Приазов'ї і в східній частині протягом доби значні дощі, град і шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, у південних областях до 28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

Дощі в Україні "Прямий"

У Києві 16 липня очікується вночі без опадів, вдень місцями грозові дощі. Температура повітря вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що прохолодна і дощова погода на території України протримається до 20-х чисел липня, а серпень буде сонячним і дуже спекотним.

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