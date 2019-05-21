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Заллє дощами з грозами: синоптик попередила про негоду в Україні

26.2тЧитати матеріал російською

У середу, 22 травня, циклон Axel визначить погоду в Україні, його атмосферні фронти будуть сприяти дощам у більшості областей.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, тільки схід втримається від опадів, переважно Луганська область.

"У середу практично повсюдно — дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз ймовірні шквали та град", — зазначила вона.

Заллє дощами з грозами: синоптик попередила про негоду в Україні
Заллє дощами з грозами: синоптик попередила про негоду в Україні

Температура повітря очікується комфортною +19... +23 градуси. На півдні місцями до +25, на заході +16... +21 градус.

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У Києві 22 травня вранці ще буде сонячно, а вдень у столиці очікується дощ і гроза. Температура повітря передбачається приблизно 20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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