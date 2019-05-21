Заллє дощами з грозами: синоптик попередила про негоду в Україні

У середу, 22 травня, циклон Axel визначить погоду в Україні, його атмосферні фронти будуть сприяти дощам у більшості областей.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, тільки схід втримається від опадів, переважно Луганська область.
"У середу практично повсюдно — дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час гроз ймовірні шквали та град", — зазначила вона.
Температура повітря очікується комфортною +19... +23 градуси. На півдні місцями до +25, на заході +16... +21 градус.
У Києві 22 травня вранці ще буде сонячно, а вдень у столиці очікується дощ і гроза. Температура повітря передбачається приблизно 20 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше синоптик дав прогноз на літо-2019 і розповів, коли настане аномально спекотна погода.
За даними метеорологів, через зміну клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.
Також народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік за місяцями.
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