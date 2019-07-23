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Заллє дощами: українців попередили про негоду

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У середу, 24 липня, на території України очікуються дощі з грозами, місцями пройдуть зливи і шквали.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, дощова погода буде практично у всіх областях, крім півдня.

Температура повітря в середу складе +23 +26 градусів, на півдні та сході, а також в Дніпрі прогнозується +26 +30 градусів.

Заллє дощами: українців попередили про негоду
Заллє дощами: українців попередили про негоду
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У Києві 24 липня короткочасний дощ і гроза. Вночі в столиці +13 +16 градусів, вдень передбачається +22 +25 градусів.

За словами Діденко, найближче потепління прийде в вихідні дні, а в понеділок, 29 липня, знову відчутно похолодає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій половині тижня в більшості регіонів України очікується дощова погода.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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