Заллє дощами та попарить: прогноз погоди до кінця тижня

У найближчі дні західні області, а особливо на Закарпатті та Прикарпатті, буде заливати дощами, в той час, як на півдні і сході України буде спекотно.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометеоцентру.

При цьому в п'ятницю, 15 червня, в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В цілому ж в західних, північних, Харківській, місцями в центральних областях очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на крайньому заході країни місцями сильні дощі.

Температура вночі 13-18°С. Вдень 22-27°С, у південних, східних областях та в Дніпропетровській області місцями 30-34°С, на високогір'ї Карпат 14-19°С.

У Києві також пройде короткочасний дощ. Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.

В субота-неділя, 16-17 червня, в Україні збережеться мінлива хмарність. 16 червня в північних, вдень і в центральних і Одеській областях, 17 червня на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 13-18°С, на узбережжі морів до 22°С. Вдень 24-29°С, у південних, 16 червня і в Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях 29-34°С. У Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°С.

У Києві місцями пройде короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.

Нагадаємо, раніше синоптик попередила про різке погіршення погоди в Україні .