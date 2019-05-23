Заллє дощами: синоптики пообіцяли погіршення погоди в Україні

Україну у четвер, 23 травня, заллє дощами. Очікуються значні опади, які супроводжуватиме сильний вітер.

Так, погоду із короткочасними дощами буде визначати тепла, волога повітряна маса і поле зниженого атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

На всій території, крім більшості південних областей, прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті – незначні дощі, на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні rbc.ua

Температура вночі 10-15°; удень 21-26°, на півдні до 28°, у західних областях 17-22°.

У Києві 23 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 23-25°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що у четвер, 23 травня, у більшості областей України очікуються короткочасні грозові дощі

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