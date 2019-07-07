Заллє дощами: синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні

У понеділок, 8 липня, в деяких регіонах України прогнозуються сильні дощі з грозами.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру. Основні опади випадуть в центральних, південних і Харківській областях.

У більшості західних і північних областей буде без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в західних і північних областях 10-15 вище нуля, на решті території 14-19 з позначкою плюс. Днем в середньому очікується + 20 + 25, на півдні та сході місцями до +29.

У Києві вночі пройде короткочасний дощ, вдень буде сухо. Температура повітря вдень буде + 22 + 24, вночі похолодає до + 15 + 17.

У вівторок, 9 липня, в Україні також продовжаться дощі. Зливи за прогнозом пройдуть на Західній Україні і частково в Одеській області.

При цьому температура повітря в середньому стане ще нижче: днем все 19-21 градус тепла, вночі 12-14.

У Києві буде хмарно, але без опадів. Температура вдень + 20 + 22, вночі + 13 + 15.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на свято Івана Купала, 7 липня, в Україні істотно погіршаться погодні умови.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!