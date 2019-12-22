Заллє дощами: синоптики дали невтішний прогноз на початок наступного тижня в Україні

Початок наступного тижня не порадує українців гарною погодою – майже повсюди йтимуть дощі.

Водночас із 24 грудня денна температура повітря становитиме до +9 градусів. Таким прогнозом поділилися в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

"У наступні три доби на більшій частині території країни пройдуть дощі, у західних областях навіть значні, 23-24 грудня в Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини", – йдеться у повідомленні.

Україну заллє дощами

Вітер буде південний та південно-східний, 7-12 м/с. У неділю та понеділок в Карпатах, а також у південних, центральних та східних областях можливі пориви до 15-22 м/с.

Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +3… +9, удень +7… +12, на півдні країни навіть до +15 градусів. У понеділок, 23 грудня, у західних областях, та у вівторок, 24 грудня, в Україні буде +4… +9, у Карпатах вночі та вдень -1… +6 градусів.

Як повідомив OBOZREVATEL, за словами провідного синоптика відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Романа Мурмила. погода на Новий рік в Україні буде переважно теплою, можливі опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал