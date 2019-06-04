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Заллє дощами: синоптики дали мокрий прогноз по Україні

1.3тЧитати матеріал російською

В Україні у вівторок, 4 червня, очікують нестійку погоду з короткочасними дощами.

У більшості областей її визначатиме атмосферний фронт і тепла повітряна маса (з більш низькою температурою на заході), повідомляє Укргідрометцентр.

Прогнозуються короткочасні дощі, грози, лише вночі в північних і більшості західних областей – без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень у центральних і південних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Новини
Україну накриють спека і грози: синоптики уточнили прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні

Погода в Україні

"Кореспондент"

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у західних областях 21-26°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Заллє дощами: синоптики дали мокрий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у найближчий тиждень очікуються інтенсивні дощі, які будуть супроводжуватися спекотною погодою.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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