Заллє дощами: синоптик дала прогноз погоди в Україні

В Україні 30 грудня переважатиме волога погода, очікуються опади у вигляді дощу і снігу.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря вночі складе 1-6 градусів морозу, вдень 0... -3 градуси.

На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині вночі -10... -14 градусів, вдень 30 грудня -4... -8 градусів.

У західних областях і на півдні України вночі від 3 морозу до 3 градусів тепла, вдень 0... +5 градусів.

У Києві 30 грудня буде знову сиро, періодичний невеликий сніг та мокрий сніг. Найближчої ночі в столиці -2... -4 градуси, вдень у неділю 0... -2 градуси морозу.

Також Діденко нагадала, що в новорічну ніч температура повітря в Україні складе -1... -7 градусів, на Заході місцями близько нуля, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині буде холодніше, -9... -14 градусів.

Невеликий сніг найбільш вірогідний в західних, північних і центральних областях. На півдні і сході вночі 1 січня без істотних опадів.

2 січня в Україні опади збільшаться, вітер посилиться до штормового.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова хвиля похолодання в Україні триватиме до перших днів січня 2019 року.

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