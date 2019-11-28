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29 листопада • оновлено в 11:26
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Заллє дощами: синоптикиня уточнила прогноз погоди на п'ятницю в Україні

27.8т
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В Україні в п'ятницю, 29 листопада, очікується дощова погода. Водночас температура повітря дещо підвищиться.

Найтепліше буде на півдні та заході – до +7...+12 градусів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

В інших регіонах максимальна температура повітря складе +4...+8. Дощитиме в п'ятницю більш інтенсивно в західних областях, вдень опади будуть пересуватися на схід.

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"Завтра в денні години інтенсивні дощі пройдуть уздовж смуги Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Черкаська-Дніпропетровщина-Кропивницький і райони до Миколаївської, Херсонської областей та Криму", – уточнила синоптикиня.

Заллє дощами: синоптикиня уточнила прогноз погоди на п'ятницю в Україні

У Києві 29 листопада погода буде вологою, очікується дощ. Температура повітря протягом дня досягне +5 градусів.

"1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потеплішає", – зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили про мінливу погоди в Україні.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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