Заллє дощами і прогріє до +25: в Україну йде мінлива погода

В Україні у п’ятницю, 15 травня, очікується мінлива погода. У деяких регіонах буде сонячно і без опадів, а місцями йтимуть дощі.

Водночас температура повітря подекуди підніметься до +25. Такий прогноз на останній день робочого тижня дає Укрідрометцентр:

у центральних і східних регіонах буде сухо;

на заході та півдні дощитиме;

загалом бережеться хмарна з проясненнями погода.

За даними синоптиків, у Києві 15 травня буде без опадів, вдень стовпчики термометрів покажуть +14… +16 градусів.

У Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях також очікується суха погода. Незважаючи на ранкову прохолоду, вдень температура підніметься до +15… +18.

А ось у більшості південних областей 15 травня погодні умови будуть неоднозначними. Так, у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях йтиме невеликий дощ. Щоправда, повітря прогріється до +20… +22.

Вдень дощі очікуються також на заході країни. Там стовпчики термометрів покажуть до +12… +15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: