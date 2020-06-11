Залізничні лікарні України заявили про тиск: розгорівся скандал

Під Офісом президента України відбувся мітинг Спілки залізничників України через ситуацію, яка склалася з залізничними лікарнями Одеси, Дніпра та Львова.

Так, співробітники закладів забили на сполох через наміри Міністрества інфраструктури та "Укрзалізниці" ліквідувати заклади. Так, на їхнє переконання, дії виконавчої директорки Центру охорони здоров'я "Укрзалізниці" Наталії Бєлінської спрямовані на закриття закладів і їхню приватизацію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як розповіла OBOZREVATEL головна лікарка Львівської залізничної лікарні Ольга Палій, тиск від ЦОЗ отримують усі заклади на залізничному транспорті України. На переконання медиків, Бєлінська планує знищити лікарні, чим порушує права працівників.

Як зазначено на сторінці у Facebook Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті, ЦОЗ робить усе можливе для "дестабілізації роботи лікарні, руйнування її позитивного іміджу, шельмування трудового колективу та його керівників". Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердив в.о. головного лікаря закладу Андрій ​​​​​​Гур’єв.

"Новоявлені "реформатори" філії ЦОЗ на чолі з Бєлінською Н.Я. видають розпорядження, що суперечать чинному законодавству та здоровому глузду, грубо та істотно порушують права працівників та громадян. Вони не мають досвіду, жодного уявлення про організацію та управління медичними закладами взагалі та "Укрзалізниці" зокрема. У них відсутні відповідна освіта та належний досвід роботи, що вказує на їхні ймовірні цілі – розвал системи медичних закладів АТ та їх знищення. Та вони й не приховують своєї мети", – сказано в повідомленні.

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Там зазначено, що на зборах, які відбулися в лікарні 4 червня 2020 року, Бєлінська не відповіла конкретно на жодне запитання членів трудового колективу, але визнала, що кінцевою метою її "реформування" є продаж бізнесу.

Це викликало обурення трудового колективу лікарні. Колектив одностайно висловив недовіру Бєлінській та висловив вимоги:

1. Ліквідувати філію ЦОЗ АТ "Укрзалізниця"

2. Провести розслідування діяльності керівництва філії ЦОЗ

3. Надати фінансово-господарську самостійність лікарні, що передбачено умовами реформування закладів охорони здоров’я.

У лікарні зазначили, що Бєлінська поширює в ЗМІ свідомо брехливі відомості щодо в.о. головних лікарів, що завдає шкоди їхній ділової репутації та іміджу. Від її дій також потерпає імідж АТ "Укрзалізниця".

Так, на переконання лікарів, Бєлінська разом із міністром інфраструкрури Владиславом Криклієм знехтували наказом президента Володимира Зеленського.